Todos se lembram do falhanço de Bryan Ruiz no Sporting-Benfica de 2015/16, para o campeonato. POis bem, no mesmo estádio, na mesma baliza, Raheem Sterling falhou da mesma forma inacreditável do costa-riquenho.

O iinternacional inglês tinha a baliza escancarada para o golo e atirou por cima, frente ao Lyon, nas meias-finais da Liga dos Campeões.