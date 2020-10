Em 2005 ganhou a Liga dos Campeões, em 2020 está na bancarrota. Steve Finnan perdeu tudo o que acumulou ao longo da sua carreira de futebolista profissional e foi obrigado, de acordo com um artigo do The Times, a colocar à venda o seu valioso espólio desportivo.



Finnan tem 44 anos, foi mais de 50 vezes internacional pela Rep. Irlanda e jogou no Liverpool de 2003 a 2008, cinco anos. O que lhe correu mal? É relativamente fácil explicar. A Finnan Developments, empresa criada pelo antigo lateral direito com o irmão, acumulou prejuízos superiores a quatro milhões de euros e entrou em insolvência.



Pressionado a obter rendimentos imediatos, Steve Finnan virou-se para o quarto das recordações e aceitou desfazer-se de algumas preciosidades. O jornal inglês diz que Finnan colocou a camisola usada na final da Champions à venda por 1100 euros e as medalhas recebidas na Supertaça Europeia e no Mundial de Clubes por cerca de 3000 euros. A medalha de campeão europeu é mais cara: 13 mil euros. Tudo está disponível num famoso site de vendas britânico.



Steve Finnan deixou o futebol em 2010, no Portsmouth, depois de ter experimentado a liga espanhola com a camisola do Espanhol.