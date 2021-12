O Malmo conquistou este sábado o bicampeonato sueco (empate a zero frente ao Halmstad), e os adeptos festejaram à moda antiga, com uma verdadeira invasão de campo.

Foram muitas as pessoas que saltaram para o relvado e, já a antever isso mesmo, o árbitro da partida visou o assistente alguns segundos antes de apitar para que este tivesse tempo de fugir para o túnel.

Refira-se que o Malmo terminou o campeonato com os mesmos 59 pontos do AIK, mas com vantagem na diferença de golos e no confronto direto.

Ora veja: