Neemias Queta voltou a ver do banco a vitória dos Sacramento Kings, desta feita na receção aos Clippers, por 104-99.

O poste português aqueceu com a equipa, mas depois acabou por não ser utilizado no decorrer do encontro, pelo que ainda aguarda a estreia oficial na NBA.

Individualmente, Terence David foi o grande destaque do jogo, ao anotar 28 pontos e quatro ressaltos para a formação dos Kings. Do lado da equipa de Los Angeles, Marc Morris foi o elemento em melhor nível, com 21 pontos, oito ressaltos e duas assistências.

Os campeões Milwaukee Bucks, sem a estrela Giannis Antetokounmpo, venceram os Miami Heat, por 124-102.

Nos Bucks, Connaughton brilhou com 23 pontos, quatro ressaltos e uma assistência. Strus foi o mais inconformado nos Heat, com 25 pontos e três ressaltos.

Steph Curry voltou a estar em grande nível, com 27 pontos, oito ressaltos e cinco assistências, mas os Golden State Warriors foram derrotados em casa pelos San Antonio Spurs (107-222).

Derrick White destacou-se nos Spurs com 25 pontos, um ressalto e três assistências.

Os outros resultados do dia:

Brooklyn Nets-Chicago Bulls, 107-111

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, 90-97

Portland Trail Blazers-Boston Celtics, 117-145

Os principais lances do dia: