O dia era o da final do ATP 500 de Barcelona e Rafael Nadal estaria certamente concentrado no encontro que teria com o grego Stefanos Tsitsipas.

Ainda assim, havia outro assunto que não saía da cabeça do tenista espanhol: o empate do 'seu' Real Madrid na véspera diante do Betis.

As câmaras da Movistar captaram uma interessante conversa entre Nadal e um árbitro de cadeira durante uma pausa de um treino e nela é possível ver o atual número 2 mundial a lamentar mais um mau resultado dos merengues. «Um desastre, um desastre. Acabou-se a Liga. Agora só a Champions», concordou.

O árbitro de cadeira sugeriu que o Real precisava de comprar um goleador e Nadal acrescentou: «E mais coisas», respondeu com um sorriso algo desanimado.