Conor McGregor, lutador irlandês de artes marciais mistas, celebrou na terça-feira o seu 32.ª aniversário e não se poupou na indumentária.

Acompanhado da mulher, Dee Devlin, o famoso lutador vestiu-se a preceito para a ocasião, com um conjunto colorido da Versace, e no pulso ostentou um relógio Astronomia Casino da Jacob & Co, avaliado em 544 mil euros.

«Feliz aniversário ao meu mais que tudo. Vamos festejar. Amo-te», escreveu Dee Devlin nas redes sociais.