O futebol russo pode ser um lugar divertido. Que o digam os espetadores - sim, houve espetadores na bancada - do Ural-Krasnodar. Antes do início da partida, a mascote da equipa da casa viajava entusiasmada num típico sidecar, até que a coisa correu mal.



Ninguém se aleijou e isso é o mais importante, como podemos confirmar no vídeo. Nas bancadas estiveram algumas centenas de pessoas, numa altura em que a liga russa procura reabrir os portões a todos os adeptos. A sensatez obriga a que a lotação abrangida seja ainda muito pequena.