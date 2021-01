O médio português Nuno Rodrigues protagonizou nesta terça-feira uma situação, no mínimo, insólita.

O jogador estreou-se como jogador do Vilafranquense no empate com o Vizela, um dia depois de ter sido oficializado como jogador dos ribatejanos. E dois dias após ter-se despedido, em campo, do Arouca, clube pelo qual jogara no domingo em casa do Desp. Chaves.

O insólito é que, na mesma jornada da II Liga, a 17.ª, Nuno Rodrigues jogou por duas equipas diferentes. Uma história que leva para contar, porque não é todos os dias que acontece.