Inês Degener Tomaz, namorada de Bernardo Silva, partilhou nas redes sociais uma imagem do casal, visivelmente feliz, com uma descrição simples: «Us» e um coração.

O internacional português do Manchester City respondeu com outro coração, uma prova que de que está cada vez mais apaixonado. Vários amigos de Inês e Bernardo, como April Ivy (companheira de Rúben Dias) aplaudiram o casal.

Porém, houve espaço ainda para alguma troca de argumentos na publicação da namorada de Bernardo Silva. Os adeptos não esquecem a frase recente do jogador, após o triunfo frente ao FC Porto («esta soube tão bem»), e as opiniões dividem-se. Os benfiquistas dão força ao esquerdino, vários portistas criticam a atitude e outros, por seu lado, entendem que isso faz parte de uma saudável rivalidade entre os dois clubes.



Veja as imagens de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz na galeria associada a este artigo.