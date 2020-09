O número de casos de covid-19 em Portugal evoluiu de 59.051 para 59.457 e as mortes de 1.829 para 1.833, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira.

Ou seja, há mais 406 casos novos e quatro mortes, todas em Lisboa e Vale do Tejo, nas últimas 24 horas.

Neste momento, há 15.048 casos ativos em Portugal, uma vez que foram dados como recuperados mais 149 pessoas, num total de 42.576 desde o início da pandemia.

O maior aumento no número de novos infetados nas últimas 24 horas deu-se em Lisboa e Vale do Tejo, com 194 casos confirmados. O Norte registou 152 (menos 25 do que ontem), no Centro 43, no Algarve nove, Alentejo sete, Madeira um e Açores zero.

Quanto a internamentos: o boletim da DGS informa que há 40 pessoas em cuidados intensivos, uma diminuição de quatro em relação à véspera, e 339 em geral, mais cinco do que nas 24 horas prévias.