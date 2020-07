Mahmoud Hassan, extremo egípcio conhecido como Trezeguet, marcou o único golo da vitória do Aston Villa frente ao Arsenal (1-0), em encontro referente à 37.ª jornada da Premier League de Inglaterra.



Após os triunfos frente a Livepool (campeonato) e Manchester City (Taça de Inglaterra), a equipa de Mikel Arteta acabou por perder no reduto de uma equipa que luta pela fuga à despromoção.



O golo solitário surgiu ao minuto 27, na sequência de um pontapé de canto, e permitiu ao Aston Villa ascender ao 17.º lugar, por troca com o Watford. O Arsenal está na 10.ª posição.