Declan Rice abordou, esta segunda-feira, a ausência de Ben White, companheiro de equipa no Arsenal, da convocatória da seleção britânica de futebol.

Na antevisão ao particular com a Bélgica, o médio de 25 anos admitiu que «pela qualidade que ele tem e o que pode oferecer à equipa, gostávamos que ele regressasse».

Recordar que Ben White não representa a seleção de Inglaterra desde o Mundial do Catar, altura em que deixou a concentração da comitiva britânica, alegando motivos pessoais.

«O Ben White é uma excelente pessoa e é um excelente jogador. É difícil perceber o que se está a passar mas ele tomou a decisão que achou melhor e de momento não quer representar a seleção.

Jogar por Inglaterra é o maior prestígio que um jogador pode ter na carreira, espero que ele mude de ideias, mas se está feliz assim, é a decisão do Ben White», referiu o médio do Arsenal.

Declan Rice vai atingir as 50 internacionalizações, esta terça-feira, no particular frente à Bélgica, onde vai utilizar a braçadeira de capitão.