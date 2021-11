Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes de início, o Manchester United foi goleado por 4-1 na visita ao terreno do Watford e averbou o segundo desaire consecutivo para a Premier League.

Uma primeira parte desastrosa, cheia de erros defensivos, foi o princípio do fim das aspirações dos Red Devils, que foram para o intervalo a perder por dois golos de diferença.

Resultado que, acredite se quiser, até era lisonjeiro para a equipa de Solskjaer, que até foi tendo a sorte do jogo até ao golo inaugural dos Hornets.

Aos 6 minutos, um mau alívio de Bruno Fernandes deixou a bola à mercê de Joshua King, que acabou carregado na área do Man United por McTominay. David De Gea defendeu o pontapé de Ismaila Sarr, na recarga Kiko Femenía marcou, mas o penálti foi repetido por invasão da grande área por parte de jogadores de ambas as equipas. Na repetição, De Gea voltou a levar a melhor sobre Sarr.

O momento de inspiração do guarda-redes espanhol em nada serviu para elevar o moral dos colegas. O Watford continuou melhor e a rondar o perigo. Até chegar ao golo nada surpreendente, apontado por Joshua King aos 28 minutos.

Como quase sempre em 2021/22, o desacerto defensivo foi o pior inimigo dos Red Devils. Erros atrás de erros, alguns deles inconcebíveis em jogadores de topo! Como no 2-0, no qual Kiko Femenía e Ismaila Sarr (autor do golo) fizeram gato-sapato dos adversários.

O Manchester United regressou dos balneários com duas novas caras. McTominay e Rashford foram rendidos por Martial e Van De Beek (bom jogo!) e a verdade é que os visitantes melhoraram a olhos vistos.

Aos 50 minutos, Van de Beek reduziu a passe de Ronaldo e nos dez minutos seguintes Bruno Fernandes e CR7 tiveram nos pés o empate.

O pior veio depois.

Se muitos dos problemas do Manchester United são da responsabilidade do treinador, a outros não há treinador que resista. Por exemplo, não terá sido seguramente Solskjaer a incentivar Harry Maguire a tentar fintar um avançado do Watford na zona defensiva e sem qualquer proteção nas costas. Resultado: o defesa-central mais caro da história (!) perdeu a bola para Cleverley e carregou-o e acabou expulso por acumulação de amarelos.

O Man United até teve o mérito de conseguir chegar aos descontos ainda na luta pelo resultado, mas aí veio o descalabro. João Pedro fez o 3-1 e, a fechar, Emmanuel Dennis assinou a goleada do Watford e mais uma tarde desastrosa para os Red Devils, que têm agora tantas derrotas (5) como vitórias na Premier League e estão, à 12.ª jornada, a 12 pontos do líder Chelsea.