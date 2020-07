A situação do Desp. Aves não tem deixado alguns internacionais portugueses indiferentes. Depois de Bruno Fernandes, foi Ricardo Pereira a manifestar a sua solidariedade para com o plantel.

Em publicação no seu Instagram, o lateral português do Leicester, que tal como Bruno Fernandes foi colega de Afonso Figueiredo, deixou um apelo. «Quem fez força para que estes jogadores acabassem o campeonato, não se esqueça deles a partir do próximo domingo», escreveu, sublinhando que os colegas de profissão não recebem ordenados desde março.

«Alguns deles estão a passar dificuldades económicas e teriam toda a legitimidade e direito de rescindir por justa causa. Não o fazem por uma questão de honra, de respeito pelo clube, pelos adeptos e porque farão o que estiver ao seu alcance para dar tudo pelo clube. Apesar de não ser recíproco», acrescentou o internacional português.