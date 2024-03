Está confirmado o pior cenário, Ederson vai ficar afastado dos relvados entre três a quatro semanas. A informação é avançada pelo «The Athletic», que fala numa lesão sofrida na coxa, durante o jogo com o Liverpool, deste domingo.

O guardião brasileiro saiu aos 56 minutos, por troca com Stefan Ortega, minutos depois de ter cometido penálti sobre Darwin e posteriormente sofrido o penálti de Alexis Mac Allister. Na conferência após o jogo, Guardiola já antevia um problema físico para o ex-Benfica, que está por isso em dúvida para o jogo com o Arsenal, no fim de março e que pode ser importante para as contas do título, em Inglaterra.