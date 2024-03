Terminou mais uma tarde de grande futebol em Inglaterra, com o empate a um golo no clássico, entre Liverpool e Manchester City. Este resultado foi benéfico para o Arsenal, que após derrotar o Brentford por 2-1 assumiu a liderança da Liga Inglesa, com 64 pontos, os mesmos dos «reds», mas com vantagem no confronto direto.

Em Anfield, os «citizens» entraram melhor no encontro e colocaram-se em vantagem aos 23 minutos. Pontapé de canto cobrado de forma exímia por Kevin De Bruyne e ao primeiro poste, John Stones apareceu para fazer o 1-0.

A vantagem do Man. City manteve-se até ao intervalo, mas o segundo tempo arrancou praticamente com o empate da formação da casa. Um mau passe na defesa dos «citizens» permitiu a Darwin antecipar-se a Ederson e dentro da área derrubou o internacional uruguaio. Encarregue da marcação do castigo máximo, Alexis Mac Allister não tremeu e repôs a igualdade no marcador.

Até final, os «reds» pediram ainda grande penalidade sobre Mac Allister. Jeremy Doku cortou a bola dentro da área e acabou por acertar no corpo do médio argentino. Ainda assim, o VAR não considerou que o lance fosse passível de assinalar o castigo máximo e o jogo terminou mesmo empatado.

