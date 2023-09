O Wolverhampton deu conta de algumas mudanças nas numerações do plantel e a que salta mais à vista é a alteração do número de Fábio Silva.

O avançado deixa o número 29, que envergou nos primeiros jogos oficiais desta época, e recebe o número 9, habitualmente dado aos titulares.

«Depois de impressionar Gary O'Neil com os seus desempenhos nos treinos e nos jogos oficiais, o português foi recompensado com o novo número», justifica o Wolverhampton numa nota no site oficial.

Fábio Silva, que tinha o número 17 nos primeiros tempos nos Wolves, herda o número que pertencia a Raúl Jiménez.

Nesta temporada, o jovem avançado português participou em todos os quatro jogos oficiais dos Wolves, tendo sido titular em três deles. leva um golo, apontado na vitória por 5-0 sobre o Blackpool para a Taça da Liga inglesa.