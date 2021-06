A Federação Inglesa de Futebol pediu aos adeptos ingleses que respeitem o hino da Alemanha e os jogadores da sua seleção quando estes se ajoelharem no início do jogo entre as duas seleções, na terça-feira.

Um pequeno grupo de adeptos ingleses apuparam a seleção croata durante o hino, episódio repetido no jogo seguinte frente à Escócia. A Federação Inglesa decidiu emitir uma nota afirmando que «os adeptos ingleses têm tido um papel importante no apoio à seleção durante a competição», mas pede que respeitem o conjunto adversário no próximo encontro para que se possa ver «um encontro saudável e livre de discriminação e desrespeito».

O Estádio de Wembley, em Londres, vai receber o jogo entre Inglaterra e Alemanha a contar para os oitavos de final do Euro 2020, com cerca de 40 mil adeptos a encherem as bancadas, a maior assistência no Reino Unido no últimos 15 meses.