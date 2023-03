Ian Wright não vai estar na BBC a fazer comentários no Match of the Day deste sábado, anunciou o próprio, horas depois de conhecer-se o afastamento da estação de Gary Lineker.

«Toda a gente sabe o que é que o Match of the Day significa para mim, mas informei a BBC que não o farei amanhã [sábado]. Solidariedade», escreveu o antigo jogador do Arsenal.

Lineker, recorde-se, foi afastado do Match of the Day, programa de futebol da BBC, após uma afirmação do ex-avançado do Barcelona nas redes sociais, na qual comparou a nova lei de imigração do Reino Unido e o estilo de comunicação para justificar as mesmas às ideias e discurso típico da Alemanha Nazi na década de 30 do século passado.

Mais tarde, também Alan Shearer anunciou que não vai aparecer comentar no programa este sábado à noite, seguindo os passos de Wright.

«Informei a BBC de que não vou aparecer para o Match of the Day amanhã à noite», lê-se, na publicação da lenda do Newcastle.

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity. — Ian Wright (@IanWright0) March 10, 2023

I have informed the BBC that I won’t be appearing on MOTD tomorrow night. — Alan Shearer (@alanshearer) March 10, 2023

[em atualização]