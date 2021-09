O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3-0 neste sábado e subiu à liderança da Premier League, beneficiando do empate do Manchester City.

Com Diogo Jota no onze titular, o adversário do FC Porto na Champions chegou à vantagem aos 43m graças a um golo de Sadio Mané.

Mohamed Salah apontou o segundo dos reds aos 78m e Keita fez o resultado final aos 89m.