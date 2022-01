Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Arsenal, recorreu às redes sociais para garantir que está bem de saúde, depois ter realizado exames médicos em Londres poucos dias depois de ter sido dispensado da seleção do Gabão, alegadamente, por ter apresentado lesões no coração provocadas por uma infeção de covid-19.

«Olá pessoal, regressei a Londres para fazer uns exames complementares e estou muito feliz por anunciar que o meu coração está absolutamente bom», escreveu o avançado no Instagram.

Apesar de tudo, o avançado agradeceu as muitas mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias. «Estou completamente saudável. Agradeço do fundo do coração todas as mensagens que recebi nos últimos dias e já estou de volta», anunciou.

Falta agora saber se o avançado vai ser integrado no plantel do Arsenal onde já não joga desde dezembro, na sequência de uma falha disciplinar que o levou a perder a braçadeira de capitão dos gunners.