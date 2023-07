Benjamin Mendy foi ilibado das acusações de ter violado uma mulher e de ter tentado violar outra, segundo a sentença que foi decretada esta sexta-feira por um tribunal de Chester, em Inglaterra.

O antigo lateral francês do Manchester City, de 28 anos, estava acusado de ter violado uma mulher de 24 anos, numa festa na sua mansão, em Cheshire, em outubro de 2020.

No mesmo processo, o defesa também respondia a uma acusação de tentativa de violação a uma mulher de 29 anos, ocorrida dois anos antes do primeiro caso.

O jogador foi ilibado destas duas acusações.

O antigo internacional francês, que sempre alegou a sua inocência, já tinha sido ilibado de outras seis acusações, também relacionadas com violação e agressões sexuais, em janeiro do presente ano.

Segundo relata a BBC, Benjamin Mendy não conseguiu conter as lágrimas no momento em que foi lida a sentença, no final de um julgamento que durou três semanas.