É possível dizer que o Manchester United já não ‘vive’ sem Bruno Fernandes?

Sim. Ponto.

Se provas ainda faltassem, o jogo deste sábado da equipa de Solskjaer diante do West Ham deu a resposta.

O treinador norueguês decidiu poupar o médio português, relegando-o para o banco devido a um toque sofrido no último jogo do campeonato, diante do Southampton.

Antes da partida, o técnico dizia mesmo que seria bom se não tivesse de recorrer a Bruno Fernandes e Rashford, ambos suplentes frente ao West Ham.

Mas além da pálida imagem dos red devils na primeira parte – chegaram alguma vez à baliza contrária? -, a equipa de Manchester perdia por 1-0 ao intervalo, graças a um golo de Soucek aos 38m.

Não havia volta a dar: Bruno Fernandes e Rashford tinham de ir a jogo. E entraram logo ao intervalo… para revolucionar o jogo.

Vinte minutos depois de entrar, Bruno Fernandes assistiu Pogba, para o golaço do meio da rua.

Apenas quatro minutos depois, foi o ex-portista Alex Telles a assistir Greenwood que, com um belo trabalho dentro da área, fez a reviravolta no marcador.

Aos 77m, numa jogada em que Bruno Fernandes voltou a ser interveniente, Mata fez uma assistência sublime e Rashford fechou o resultado.

Resta dizer que voltou a haver público nas bancadas. E aqueles que estiveram no London Stadium assistiram ao vivo a mais uma prova da dependência que este Manchester United tem de Bruno Fernandes.

E com esta vitória, os red devils subiram ao quarto lugar, com 19 pontos, menos dois do que o líder Tottenham.