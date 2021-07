O novo diretor desportivo do Tottenham, o italiano Fabio Paratici, admitiu neste domingo que o clube esteve em negociações com vários treinadores, entre os quais Paulo Fonseca, mas sublinhou o trabalho de Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, que os spurs acabaram por contratar.

«Conversámos com vários treinadores. Antonio Conte foi um deles, Gattuso e Paulo Fonseca também. Mas depois optámos por contratar Nuno Espírito Santo», começou por dizer, em entrevista à Sky Sports.

«O Nuno fez um trabalho espetacular no Wolverhampton», acrescentou.