Depois da Premier League, a Federação Inglesa de Futebol também autorizou a compra de 25 por cento das ações do Manchester United por parte do multimilionário inglês Jim Ratcliffe, confirmou o clube inglês.

O empresário, dono da empresa química Ineos e já com investimentos no futebol, através do Nice, e também noutros desportos, desde o ciclismo, passando pela Fórmula 1, tem até 17 de fevereiro, sábado, para concluir a compra.

Recorde-se que Ratcliffe acordou em dezembro com os proprietários dos Red Devils a compra de 25 por cento do clube por um valor na ordem dos 1,02 mil milhões de libras, acrescidos de um investimento de 238 milhões, num negócio que lhe custará o equivalente a 1,44 mil milhões de euros.