O Leicester prepara-se para estrear o novo centro de treinos do clube, localizado a zona norte da cidade.

As novas instalações cobrem uma área de mais de 70 hectares e custaram perto de 95 milhões de libras, qualquer coisa como 105 milhões de euros.

O espaço contém 21 campos, 14 deles com as dimensões de futebol de onze. Não falta uma piscina, um ginásio com equipamentos de topo, tecnologia de ponta na área da medicina desportiva, ou até um campo de golfe com nove buracos.

Mas é o edifício central que mais impressiona. Uma estrutura construída em forma de cúpula e integrada na paisagem.

O melhor é passar em revista as fotos associadas, publicadas no site da equipa do português Ricardo, e ver o vídeo em baixo.