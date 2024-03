Gareth Southgate divulgou, esta quinta-feira, os 25 convocados para os jogos particulares de Inglaterra, frente ao Brasil e à Bélgica. O grande destaque vai para as estreias de Jarrad Branthwaite (Everton) e Anthony Gordon (Newcastle), bem como o regresso de Ivan Toney, avançado do Brentford, que regressou à competição em janeiro deste ano, depois da polémica com apostas desportivas.

Salientar ainda a chamada de Jordan Henderson, que agora atua no Ajax e a não convocatória de Kalvin Philips, médio cedido por empréstimo do Manchester City ao West Ham.

A seleção britânica defronta o Brasil a 23 de março e a Bélgica no dia 26, sendo que ambos os jogos vão ser disputados no Estádio de «Wembley», em Londres.