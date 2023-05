Escolhido para aguentar o barco após a saída de Graham Potter do comando técnico do Chelsea, Frank Lampard está a viver dias de autêntico pesadelo que contrastam em toda a linha com o estatuto de lenda que tem no clube.

Nesta terça-feira, o treinador inglês somou a sexta derrota em seis jogos pelos Blues e fez história pela negativa. É que esta foi a décima (!) derrota seguida de Lampard no comando de uma equipa da Premier League.

Estas seis somam-se às quatro nos últimos quatro jogos à frente do Everton, equipa na qual esteve até janeiro passado, quando foi demitido.

Lembra a base de dados Opta que desde fevereiro de 1988, com Arthur Cox no modesto Derby County que não sei via algo assim de um treinador inglês ao leme de uma equipa do principal escalão do futebol inglês: na altura, a Premier League ainda nem existia com esta designação, respondendo pelo nome de Division One.

10 - Frank Lampard has now lost each of the last 10 matches he’s taken charge of across all competitions – he is the first English manager to lose 10 in a row while in charge of a top-flight team since Arthur Cox in February 1988 with Derby. Tough. pic.twitter.com/ox3B1Dd9DN — OptaJoe (@OptaJoe) May 2, 2023

Das dez derrotas de Lampard, sete foram para a Premier League, uma para a Taça de Inglaterra e duas para a Liga dos Campeões.