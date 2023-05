O Arsenal venceu em casa o Chelsea por 3-1 e voltou a subir à liderança da Premier League com mais dois pontos do que o Manchester City, mas também mais dois jogos realizados.

Suplente utilizado nos últimos três jogos dos Blues, João Félix voltou a ser preterido por Frank Lampard, mas desta vez foi tão preterido que não chegou sequer a entrar, tal como Fábio Vieira, que viu do banco a sua equipa arrasar o rival londrino numa primeira parte de luxo.

Martin Odegaard inaugurou o marcador aos 18 minutos num lance em que Enzo, na linha do passe para o norueguês, deixou a bola passar-lhe por entre as pernas. A seguir, a arte da estrela do Arsenal fez o resto, com um remate colocado ao ângulo.

Aos 31 minutos, Odegaard bisou em mais uma finalização dentro da área sem oposição.

Com uma estratégia conservadora montada no Emirates, o Chelsea não atacava, mas também era incapaz de defender com rigor e aos 34 minutos, numa jogada em que os defesas dos Blues andaram aos papéis, Gabriel Jesus atirou para o 3-0.

A segunda parte teve olés dos adeptos dos Gunners e o Arsenal ainda dispôs de mais oportunidades, mas foi o Chelsea, mais equilibrado e tendo pela frente uma equipa aparentemente mais saciada, a marcar por Madueke ao minuto 65.

O Arsenal tem agora 78 pontos na Premier League, o dobro (imagine-se) do Chelsea, que é 12.º e averbou nesta terça-feira a sexta (!) derrota seguida e o nono jogo sem vencer.