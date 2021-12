Com Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo a titulares, o Manchester City despediu-se de 2021 com uma vitória por 1-0 na visita ao reduto do Brentford.

Phil Foden (16 minutos) cumpriu os serviços mínimos naquela que foi a décima vitória seguida para a Premier League da equipa de Pep Guardiola, que lidera destacada a Premier League com 50 pontos após 20 jornadas.

Também nesta quarta-feira, o Chelsea foi surpreendido em casa pelo Brighton & Hove Albion. Romelu Lukaku inaugurou o marcador para os Blues aos 28 minutos, mas já em tempo de compensação Danny Welbeck despejou um balde de água fria em Stamford Bridge e fez o 1-1 final.

O Chelsea, que chegou a liderar esta edição da Liga inglesa, segue no segundo lugar da prova, mas a oito pontos do líder City. A equipa de Thomas Tuchel venceu apenas um dos últimos quatro jogos que realizou para o campeonato.