O Manchester City perdeu nesta sexta-feira com o Wolverhampton por 3-2, depois de ter estado a vencer por 2-0 e um dos réus da derrota dos citizens foi o lateral francês Benjamim Mendy.

Aos 82m de jogo, quando a equipa de Manchester vencia por 2-1, Mendy tentou proteger uma bola junto à linha final, mas permitiu que Traoré lha roubasse para servir Jiménez, que fez o empate.

Ora, o Man. City acabaria mesmo por perder o jogo, ficando a 14 pontos do Liverpool no final da primeira volta. E Mendy sentiu necessidade de pedir desculpa pelo erro que cometeu.

«É fácil falar quando tudo está bem, mas é difícil fazê-lo quando fazes m*rda e isso afeta os adeptos. [Cometi um] erro enorme esta noite devo-vos o meu melhor pelo vosso apoio constante», escreveu nas redes sociais.

It's easy to talk when everything is going well, but it's hard to do when sh*t hits the fan... Big mistake tonight and I owe you my best for your continued support. Time to keep our heads up & keep working to come back at our best level. #comeoncity pic.twitter.com/AeyaNO2ZDV