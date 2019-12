O Manchester City perdeu 3-2 com o Wolverhampton, nesta sexta-feira, e no final da primeira volta da Premier League está a onze (!!) pontos do líder Liverpool.

E perante essa diferença, Pep Guardiola, técnico do ainda campeão inglês, assume que os citizens estão afastados da luta pelo título.

«É uma má situação para nós. Uma primeira volta frusstante para nós. Ninguém esperava que estivéssemos a esta distância. Temos de continuar a trabalhar, mas sabemos que ganhar o título será muito complicado. Realisticamente, não podemos pensar no título», disse, em declarações à BBC.

Sobre o jogo, o treinador catalão lembrou a expulsão de Ederson pouco depois dos 10 minutos de jogo.

«Jogar dez contra 11 durante oitenta minutos é muito duro, muito exigente. Não conseguimos defender o resultado», lamentou.