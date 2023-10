Morreu Sir Bobby Charlton, lenda de Inglaterra e do futebol mundial.

«Morreu pacificamente às primeiras horas da manhã deste sábado», informou a família do antigo futebolista.

Bobby Charlton tinha 86 anos e ficou na história como um dos maiores futebolistas ingleses de todos os tempos.

Peça fulcral na única seleção de Inglaterra campeã do Mundo, em 1966, Bobby Charlton conquistou a Bola de Ouro no final desse mesmo ano.

Os melhores anos de uma longa carreira, que terminou em 1980 na Austrália, foram vividos com a camisola do Manchester United, onde fez formação e se estreou no futebol sénior em 1956/57, pouco antes do trágico desastre de Munique, em fevereiro de 1958, que vitimou oito jogadores dos Red Devils.

Bobby Charlton foi um dos sobreviventes e fez parte da reconstrução do clube, que em 1967/68 se sagrou campeão europeu após derrotar o Benfica na final por 4-1 com dois golos dele. Em 17 anos no Man United, venceu nove títulos, entre os quais a Taça dos Clubes Campeões Europeus e três Ligas inglesas.

Após terminar a carreira, Sir Bobby Charlton teve uma curta carreira como treinador e fez parte do conselho de administração do Manchester United.

Retirou-se da vida pública no final de 2020, quando foi diagnosticado com demência.

