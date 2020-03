José Mourinho, com três derrotas consecutivas, está a passar pela pior série desde que chegou ao Totttenham, mas esta terça-feira, na antevisão do embate com o Tottenham, relativo aos oitavos de final da Taça de Inglaterra, o treinador português voltou a manifestar-se determinado em conquistar um troféu pelos Spurs.

A equipa londrina perdeu em casa diante dos alemães do Leipzig (0-1), depois perdeu o dérbi com o Chelsea (1-2) e voltou a perder em casa com o Wolverhampton de Nuno espírito Santo (2-3), mas Mourinho não perdeu a motivação.

«Quero conquistar um troféu com o Tottenham, isso não mudou para mim. Esta época as circunstâncias não estão fáceis. O facto de não ter podido jogar a Taça da Liga tirou-me uma possibilidade de ganhar um troféu. [Quando cheguei] Estávamos a doze pontos do quarto classificado [quando cheguei] e a trinta pontos do primeiro, isso também inviabiliza a Premier League. Portanto, nesta competição somos uma das quinze equipas, tendo em conta que o Portsmouth está fora [eliminado pelo Arsenal], que tem um sonho por lutar», destacou em conferência de imprensa.

O Tottenham vai lutar por uma das vagas nos quartos de final frente ao Norwich com muitas baixas no plantel, com o guarda-redes Lloris a juntar-se a Harry Kane, Sissoko e Son entre os indisponíveis por motivos físicos. «O que posso dizer é que o LLoris não vai jogar amanhã [quarta-feira], mas já não vos posso dizer que não vai jogar no sábado [frente ao Burnley]. Não interessa que não possamos contar com o Kane, Sissoko, Lloris ou com o Son, enquanto estivermos na competição, vamos lutar por este sonho», reforçou.

A Taça de Inglaterra pode, assim, salvar a temporada do Tottenham, embora os Spurs ainda possam recuperar do desaire caseiro na Liga dos Campeões [0-1 diante do Leipzig], mas Mourinho rejeita a ideia que a época será um fracasso se acabar sem títulos. «Não vejo assim porque eu cheguei a meio da época e, com tantas circunstâncias difíceis, nunca sentiria isso, de modo algum», destacou ainda.