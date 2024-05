O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, venceu esta tarde em casa do Sheffield United (já despromovido), por 3-1, em jogo da 36.ª jornada da Premier League.

Apesar da derrota, até foi a equipa da casa a marcar primeiro: Ben Berenton Díaz, de penálti, abriu o marcador aos 17 minutos.

Callum Hudson-Odoi empatou dez minutos depois e Ryan Yates, no início da segunda parte, operou a reviravolta. Aos 65 minutos, Hudson-Odoi bisou para fazer o 3-1 final.

Com este resultado, o Nottingham está agora na 17.ª posição, a primeira de permanência, com 29 pontos, mais três do que o Luton.

Em Brentford, o Fulham, de Marco Silva e João Palhinha, empatou com a equipa local, a zeros.

Palhinha, refira-se, jogou os 90 minutos no conjunto de Craven Cottage.

O Fulham está em 12.º, com 44 pontos, enquanto o Brentford é 16.º, com 36 pontos.

Por último, o Newcastle goleou em casa do Burnley, por 4-1.