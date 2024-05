Na pausa da Liga dos Campeões, o Bayern Munique escorregou no terreno do Estugarda (3-1). Com Raphael Guerreiro de início – e poupanças a meio-campo – os bávaros viram-se em desvantagem ao cabo de 29 minutos. O central Leonidas Stergiou foi o responsável por inaugurar o marcador.

Na resposta, aos 37m, Kane repôs a igualdade, de penálti.

Na etapa complementar, e entre muitas trocas, o Estugarda transformou o ascendente em golos. Aos 83m, Jeong Woo-Yeong assinou o 2-1 e, 10 minutos depois, Silas sentenciou o encontro.

A duas jornadas do fim do campeonato, o Bayern continua no segundo lugar, mas, agora, com apenas dois pontos de vantagem sobre o Estugarda. Na próxima ronda, já depois da eliminatória com o Real Madrid, a turma de Tuchel recebe o Wolfsburgo. Por sua vez, o Estugarda visita o Augsburgo.

A tarde de Marco Reus

Também no interregno da eliminatória europeia, e com várias mexidas no onze, o Dortmund goleou na receção ao Augsburgo (5-1). Numa primeira parte de toada única, Moukoko (2) e Malen adiantaram os anfitriões (3-0). E, depois da resposta de Ruben Vargas (3-1), Marco Reus soltou a festa na Signal Iduna Park.

Momento especial depois de anunciar a despedida 💫 Marcinho Reus.#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/QdHypcC3q8 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 4, 2024



Que momento este aplauso de pé para Marco Reus 💛🖤#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/QKsiwSKqJ7 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 4, 2024

Assim, na pausa, o marcador anotava 4-1.

Na etapa complementar, e apesar do crescimento do Augsburgo, Nmecha sentenciou o encontro, aos 64 minutos.

Na tabela, o Dortmund, já qualificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, soma 60 pontos no quinto lugar e espreita o quarto posto do Leipzig. Depois do embate com o PSG, em Paris, a turma de Terzic visitará o Mainz.

Por sua vez, o Augsburgo desperdiçou uma oportunidade primordial para subir aos lugares europeus. São nonos, com 39 pontos, encaixaram a terceira derrota consecutiva e recebem o Estugarda na penúltima ronda.

Wolfsburgo espreita Europa

Na receção ao Darmstadt, o Wolfsburgo vence por 3-0. Com Tiago Tomás a ser lançado para lá do minuto 90, os «Lobos» abriram a contagem aos 8 e 11 minutos, por Wimmer e Wind. Em cima do apito final, Cerny sentenciou a partida, aos 90+3m.

Ora, o Wolfsburgo é 12.º, com 37 pontos, em igualdade com o Heidenheim. A zona europeia está à distância de três pontos. Segue-se a visita ao Bayern Munique.

Já despromovido, o Darmstadt segura a «lanterna vermelha», com 17 pontos. Há receção ao Hoffenheim na próxima ronda.

Bremen e Monchengladbach igualados

A fechar, o Bremen empatou com o Borussia Monchengladbach, a dois golos. Numa primeira parte de parada e resposta, Hack inaugurou o marcador para os visitantes, ao oitavo minuto. Em cima do intervalo, Woltemade repôs a igualdade.

No segundo tempo, Woltermade bisou, aos 65 minutos. Todavia, para lá do minuto 90, Neuhaus restabeleceu o empate, de penálti.

Assim, o Bremen ocupa o décimo posto, com 38 pontos. Na próxima jornada, há visita ao Leipzig. Por sua vez, o Monchengladbach é 13.º, com 33 pontos. Segue-se a receção ao Frankfurt.