No regresso à Premier League, o Nottingham Forest foi a quinta equipa que mais investiu no mercado, de todas as ligas. Mas isso não tem tido reflexo no início de época do antigo bicampeão europeu.

Na 9.ª jornada, o Nottingham recebeu o Aston Villa e até se adiantou no marcador aos 15m, graças a um golo de Dennis.

Contudo, os villans empataram sete minutos depois, por Ashley Young, e o resultado não se alterou mais.

Ambas as equipas somam assim um ponto, mas mantém-se ambas no fundo da classificação. O Forest é o penúltimo classificado, com cinco pontos, enquanto o Aston Villa passa a somar nove pontos e está no 16.º lugar.