O jogo entre o Aston Villa e o Everton, marcado para domingo, foi adiado devido a vários casos de covid-19 nos villans.

Com numerosos jogadores e elementos do staff em isolamento, o clube pediu que a partida frente à equipa de André Gomes fosse adiada, uma vez que os villans suspenderam todas as atividades até ao início da próxima semana.