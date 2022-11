Jurgen Klopp recebeu na passada quarta-feira a distinção «Freedom of the City of Liverpool», um título atribuído pela cidade de Liverpool pelo trabalho realizado pelo técnico alemão em prol da comunidade e pelo apoio regular a obras de caridade da cidade.

Klopp entra assim num lote muito restrito e torna-se apenas o segundo estrangeiro a receber a distinção que em 1994 foi entregue a Nelson Mandela, que um ano antes tinha recebido o Prémio Nobel da Paz.

O germânico emocionou-se durante a cerimónia de entrega do galardão, garantiu que achava que estavam a gozar com ele quando recebeu a notícia, e que nunca sentiu nada parecido com o orgulho pelo título recebido.

«Inicialmente achei que era alguém a fazer uma piada. Mas quando percebi que era verdade, foi um momento WOW! Não sou de Liverpool, por isso não contava com isto. Já pesquisei um pouco e percebi a importância disto e vi que Sir Kenny Dalglish também a recebeu», começou por dizer.

«Senti uma espécie de orgulho que não me lembro de ter sentido antes. Foi estranho. Mas posso assegurar que o vou manter para sempre na minha cabeça e no meu coração», acrescentou.