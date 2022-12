O avançado internacional albanês Armando Broja, do Chelsea, lesionou-se no domingo num jogo particular dos blues frente ao Aston Villa e os gritos de dor fazem temer o pior cenário.

O lance aconteceu ainda antes dos 20m da partida, numa disputa de bola na área dos villans, que deixou o jogador de 21 anos agarrado ao joelho direito. A forma como se queixou foi bem audível em todo o estádio e são arrepiantes.

No final da partida, o treinador do Chelsea, Graham Potter admitiu que a lesão pode ser preocupante.

«Foi um lance infeliz e não parece nada positivo neste momento. Mas ainda é muito cedo para perceber. Vamos fazer figas, mas parece difícil», declarou.

Depois de uma época em que marcou nove golos em 38 jogos, num empréstimo ao Southampton, Broja regressou esta época ao clube no qual fez a formação e leva um golo em 18 jogos pelos blues.

Caso se confirme a gravidade da lesão de Broja, Potter passa a contar apenas com Aubameyang e Sterling para a frente de ataque, numa posição que pode ser feita também de forma adaptada por Havertz e Pulisic.