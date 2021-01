O Manchester City é o novo líder da Premier League, depois de ter goleado esta noite na deslocalção ao West Bromwich Albion, por 5-0.

Os citizens chegam às dez vitórias consecutivas, sete delas no campeonato inglês.

Em relação à partida, Gundogan deu vantagem à equipa de Pep Guardiola logo aos seis minutos, assistido por João Cancelo.

O lateral português assistiu para o primeiro e fez ele o segundo: após passe de Bernardo Silva, orientou a bola para o pé esquerdo e rematou colocado para o fundo das redes, num grande golo.

O golaço de Cancelo:

Até ao intervalo, Gundogan ainda bisou, à meia-hora, e Mahrez deu tons de goleada ao resultado, ao fazer o 4-0 aos 45+2 minutos.

Na etapa complementar, ainda antes da hora de jogo. Raheem Sterling fez o 5-0 para o City, que além de Cancelo e Bernardo, contou ainda com Rúben Dias no onze.

Com este resultado, o Manchester City assume então a liderança da Premier League, com mais um ponto do que o rival United. Já o WBA está na penúltima posição, com 11 pontos.