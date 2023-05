Depois de três derrotas seguidas para a Premier League, o Fulham de Marco Silva venceu em casa o Leicester por 5-3 e consolidou o 10.º lugar na Premier League.

João Palhinha foi titular na equipa de Marco Silva, que começou a construir a vitória aos 10 minutos: Willian bateu um livre lateral e a bola acabou por entrar na baliza de Daniel Iversen sem ninguém desviar.

Aos 18 minutos, Carlos Vinícius dobrou a vantagem dos Cottagers. O ex-avançado do Benfica voltou a mostrar na reta final da primeira parte que está a atravessar um bom momento, quando assistiu Tom Cairney para o 3-0.

Aos 51 minutos, Cairney ampliou para 4-0 e pouco antes da meia-hora Harvey Barnes reduziu para os Foxes, que viram Jamie Vardy desperdiçar um penálti aos 66 minutos.

Tal como Cairney, o veterano Willian também bisaria no encontro, quando aos 70 minutos desferiu o remate forte e colocado de fora da área, fazendo dessa forma o 5-1.

À entrada para os últimos 10 minutos, João Palhinha derrubou James Maddison na área do Fulham e o Leicester voltou à marca dos 11 metros: já sem Vardy em campo, Maddison avançou para a cobrança e conseguiu bater Bernd Leno.

Já perto do tempo de compensação, Shane Duffy e Leno desentenderam-se, Patson Daka foi persistente e assistiu Barnes para o terceiro golo do Leicester, que atenuou o peso da derrota na capital inglesa.

Com este resultado, o Fulham chega aos 48 pontos na Premier League e, a três jornadas do final da prova, está a cinco pontos do recorde da equipa estabelecido em 2008/09.