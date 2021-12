O Manchester United venceu nesta quinta-feira o Burnley por 3-1, com Cristiano Ronaldo a marcar o terceiro golo.

Sem Bruno Fernandes (castigado) e com Diogo Dalot a entrar a cerca de dez minutos do fim, o Man Utd chegou à vantagem aos 8m graças a Scott McTominay, após assistência de Ronaldo… no que parece ter sido uma receção defeituosa.

Jadon Sancho fez o 2-0 aos 27 minutos e Ronaldo apontou o terceiro golo aos 35m, num lance em que só teve de encostar para a baliza deserta.

Apesar da reação do Burnley, que reduziu três minutos depois golo de Ronaldo, o resultado não se alterou mais.