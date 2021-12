A Premier League anunciou o adiamento do Burnley-Watford, devido a um surto de covid-19 na equipa visitante.

A Liga inglesa informou que o Watford «tem um número insuficiente de jogadores do plantel principal disponíveis para ir a jogo».

It is with regret the #PL Board has postponed Burnley’s home fixture against Watford, due to be played this evening.



The decision was taken following guidance from medical advisers due to an ongoing COVID-19 outbreak within Watford’s squad



More: https://t.co/aLBL4XAaMj pic.twitter.com/9xPXLelm9Q