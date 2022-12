O azar persegue Luis Díaz.

Três dias depois de ter anunciado o regresso aos treinos após uma lesão de mais de dois meses, o extremo colombiano do Liverpool voltou a lesionar-se.

Com informações a circular de que o ex-jogador do FC Porto pode ter de ser operado a um joelho e ficar afastado até março, Jurgen Klopp não confirmou o cenário, mas admitiu a desilusão com a sorte de Díaz.

«É uma grande desilusão para nós e para ele. Não foi uma situação de treino, simplesmente sentiu que qualquer coisa não estava bem», começou por dizer.

«Entretanto chegaram as notícias e foram como uma grande chapada na cara», acrescentou.