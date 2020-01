Ivan Cavaleiro foi o português em maior destaque na 26.ª jornada do Championship de Inglaterra. O internacional luso saiu do banco ao minuto 57 e marcou aos 61, sem conseguir evitar a derrota do Fulham na receção ao Reading de Lucas João, que jogou de início (1-2).

No jogo grande da ronda, os líderes West Bromwich e Leeds empataram a um golo (1-1) e continuam em igualdade pontual na frente. Matheus Pereira e Krovinovic foram titulares na equipa da casa, assim como Hélder Costa nos visitantes.

O Nottingham Forest, com os portugueses Tobias Figueiredo e Tiago Silva no onze e Alfa Semedo a sair do banco, venceu o Blackburn Rovers por 3-2 e passa a ocupar o quarto lugar, a nove pontos da dupla de líderes.



Resultados e classificação do Championship