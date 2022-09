Fábio Vieira está entre os jogadores nomeados para o prémio de jogador de setembro no Arsenal.

O extremo ex-FC Porto cumpriu três jogos neste mês (e desde que assinou pela equipa de Mikel Arteta), tendo-se estreado a marcar pelos Gunners no último encontro: na vitória fora de casa sobre o Brentford por 3-0.

Gabriel Jesus, Granit Zhaka e Bukayo Saka são os outros jogadores nomeados.

O Arsenal lidera nesta altura a Premier League com 18 pontos, mais um do que o campeão Manchester City e do que o Tottenham.

🏆 It's time to vote for our September Player of the Month...



🇧🇷 Gabriel Jesus

🇨🇭 Granit Xhaka

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka

🇵🇹 Fabio Vieira



🗳 Vote now! 👇