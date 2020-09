Rúben Dias mostrou-se radiante com a transferência do Benfica para o Manchester City, onde vai jogar ao lado dos também ex-benfiquista Bernardo Silva, Ederson e João Cancelo.

"Ter a oportunidade de ingressar um clube como o Manchester City é uma oportunidade fantástica para mim e algo que não podia recusar», afirmou o defesa de 23 anos em declarações aos canais do vice-campeão de Inglaterra.

Rúben Dias falou ainda sobre a possibilidade de trabalhar com um dos mais conceituados técnicos do futebol mundial e ao lado de jogadores de elevado gabarito. «É muito emocionante fazer parte de uma equipa tão talentosa e jogar sob o comando de um treinador de primeira linha como o Pep Guardiola, que tem uma carreira marcada pelo desenvolvimento de jogadores como eu. O sucesso deste clube fala por si. Tem sido a equipa dominante em Inglaterra nos últimos anos, praticando um futebol ofensivo que se encaixa perfeitamente no meu estilo de jogo», frisou.

«Acredito que posso melhorar e crescer como jogador neste clube com o qual partilho ambições e onde espero dar o meu melhor para triunfar e ganhar troféus», referiu ainda o internacional português.