Erling Haaland ganhou, sem surpresas, o prémio de melhor jogador do ano da Liga inglesa: uma distinção atribuída pela Associação de Futebolistas Profissionais. O norueguês, recorde-se, sagrou-se também o melhor marcador com 36 golos, contribuindo assim para a conquista do tricampeonato do Manchester City, que ainda venceu a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões.

O ponta de lança de 23 anos, para ganhar o prémio de melhor jogador, superou a concorrência dos companheiros de equipa Kevin de Bruyne e John Stones, além de Martin Odegaard e Bukayo Saka, ambos do Arsenal, e de Harry Kane, que entretanto trocou o Tottenham pelo Bayern Munique.

Por seu lado, Bukayo Saka foi venceu o prémio de melhor jogador jovem do ano, à frente do próprio Haaland, do colega Gabriel Martinelli (Arsenal), de Jacob Ramsey (Aston Villa), de Moises Caicedo (ex-Brighton e agora no Chelsea) e Evan Ferguson (Brighton).

Os prémios da PFA incluíram, entre outros, também o onze ideal da Liga Inglesa, do qual faz parte o português Rúben Dias: o onze tem Aaron Ramsdale (Arsenal) na baliza, William Saliba (Arsenal), John Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City) e Kieran Trippier (Newcastle) na defesa, Rodri (Manchester City), Kevin de Bruyne (Manchester City) e Martin Odegaard (Arsenal) no meio campo, Erling Haaland (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal) e Harry Kane (Tottenham) no ataque.