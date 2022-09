O Manchester City divulgou o vídeo de um momento tocante que envolveu uma funcionária do clube que se curou de um cancro, diagnosticado em janeiro deste ano.

Erin convidou o pessoal médico que a acompanhou no momento mais difícil da sua vida para ver um jogo dos citizens e assistiram todos à partida com o Nottigham Forest no camarote de Pep Guardiola.

O treinador já surpreendera Erin aquando do diagnóstico, tendo-lhe ligado para lhe dar força, e encontrou-se depois com a funcionária do clube e os seus convidados após o encontro.

Além de Guardiola, também o médio Jack Grealish e o músico dos Oasis Liam Gallagher, conhecido adepto do clube, fizeram questão de dar um abraço reconfortante a Erin.

Veja como tudo aconteceu: